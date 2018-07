‘Kickbokspromotor zat in onderwereld’

Het bedrijf wordt gelieerd aan witwaspraktijken van de twee geliquideerde topcriminelen, meldt Nieuwe Revu woensdag. Klepper overleed in 2000 bij een aanslag en Mieremet werd in 2005 vermoord door een huurmoordenaar.Sabbahi overleed zondag door twee fatale schoten in de rug. Zijn broer Nabil ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Aanleiding voor de schietpartij zou een sluimerende vete zijn tussen een groep Marokkanen en een groep Turken uit Veghel, meldt Omroep Brabant. Tijdens het gala zou ruzie ontstaan zijn bij de ring waarna een massale vechtpartij ontstond waarbij ook schoten werden afgevuurd.