NL’se deskundigen omarmen nieuw VN-rapport: ’Kernenergie is voor sommigen nog steeds het lelijke eendje, van dat imago moeten we af’

De kerncentrale in het Zeeuwse Borssele. Ⓒ Arie Kievit

AMSTERDAM - Nederlandse deskundigen omarmen een nieuw VN-rapport dat pleit voor de spoedige bouw van nieuwe kerncentrales. Juist voor Nederland is dit een belangrijke aansporing, omdat we onderaan bungelen in het lijstje van landen met de meeste kernstroom in hun energiemix.