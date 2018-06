Judo tegen  pesten

Zij dienen voor zichzelf te zorgen; en het pestgedrag van collega’s, familieleden en zogenaamde vrienden op eigen kracht het hoofd te bieden. Dat is voor menigeen een moeilijke opgave, vooral omdat ‘volwassen’ pestkoppen de meest subtiele, verbale hoogstandjes gebruiken. Maar niet getreurd. Met enige oefening kunnen ook de ergste treiteraars effectief de mond worden gesnoerd.

Stel dat u van een ellendeling de opmerking krijgt dat u wel erg vaak op vakantie gaat met een suggestieve ondertoon dat u een gebrek aan inzet toont voor uw werk. Met een dergelijke verbale streek wordt u in wezen als een stout jongetje op het matje geroepen. De grootste fout die u op dat moment kunt maken, is het afleggen van verantwoording, voorafgegaan door een protest: ‘nou, dat valt wel mee, al met al ben ik het afgelopen jaar een keer of drie, vier weggeweest, maar vooral ook omdat mijn oudste dochter naar Australië is geëmigreerd.’ Voor de kwelgeest is het dan een inkoppertje: ‘ja, dat bedoel ik nu juist, je bent met je hoofd aan de andere kant van de wereldbol, in plaats van dat je je bezighoudt met je werk.’ Alles wat u daarna nog ter verdediging aanvoert (‘wat ik in mijn privétijd doe, gaat jou niks aan’), kan weer tegen u gebruikt worden (‘het is juist deze egoïstische instelling waar het hele team onder lijdt). Veel effectiever is het wanneer u onmiddellijk instemt met de ander, door te zeggen: ‘ja, daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben.’ En om de verbale terrorist volledig de mond snoeren, kunt u er dan vervolgens nog een schepje bovenop doen: ‘sterker nog, voor mij is werk een noodzakelijke onderbreking tussen twee vakanties in.’ Als uw gesprekspartner het dan nog een keertje probeert (‘je neemt mij niet serieus’) dan kunt opnieuw hem zijn gelijk gunnen (‘klopt, vooral met jou heb ik daar de grootste moeite mee’).

Het gelijk-geven is de snelste manier om uw aanvaller te vloeren, en vergelijkbaar met een bekende judogreep: door mee te bewegen met de kracht van de ander, heeft die ander ook geen houvast meer om zich af te zetten, en valt hij voorover. Of uw tegenstander gelijk heeft in zijn kritische beweringen of niet, doet niet ter zake. Het gaat er om dat u hem in de waan laat dat hij gelijk heeft. Door net te doen alsof u zich gewonnen geeft, kunt u elke woordenstrijd winnen. En winnen is belangrijk. Want, niemand wil in de hoek zitten waar de klappen vallen.

