Lichaam in duinen blijkt van vermiste man

De 23-jarige Temme uit Heerhugowaard werd al sinds maart vermist. Tijdens een zoektocht in de duinen troffen politie en medewerkers van defensie een meters diep graf aan. Het lichaam moest daarom 'op archelogische wijze' worden uitgegraven, wat enige tijd duurde.

Autopsie bij het Nederlands Forensisch Instituut maakte duidelijk dat het om het lichaam van Temme ging. Hij is door een misdrijf om het leven gebracht. Hoe precies, is nog niet bekend.

Donderdag is een 23-jarige man uit Alkmaar aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood en wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Politie en defensie kamden al twee keer eerder het duingebied uit. Daarbij werd onder meer gebruikgemaakt van speciale apparatuur die oneffenheden in het terrein opmerkt. Justitie loofde in juli een beloning uit van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt tot aanhoudingen in de zaak. Of deze arrestatie aan een tip te danken is, is nog onbekend.