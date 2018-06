Groot onderzoeksteam moord op Eindhovenaar

De 41-jarige De Jong zat zaterdagochtend met enkele bekenden, onder wie zijn vrouw, in zijn auto voor zijn huis. Hij kon de auto nog uitvluchten, maar werd later door agenten dood in de omgeving aangetroffen. De andere inzittenden van de auto bleven ongedeerd.

Het technische onderzoek op de plaats van het schietincident is inmiddels afgerond. De politie deed ook onderzoek in de woning van het slachtoffer. Zondag is een uitgebreid buurtonderzoek gehouden.

De Jong was volgens het Openbaar Ministerie leider van een criminele organisatie die grote hoeveelheden softdrugs exporteerde naar Italië. Na een aanhouding op 24 mei 2011 zat hij ruim een jaar in voorarrest. Afgelopen zomer kwam hij vrij in afwachting van de strafzaak die op 3 december zou beginnen. In totaal gaat het om nog 10 medeverdachten.