Van Dissel: ic-bedden lopen vol bij schrappen avondklok

Dat blijkt althans uit voorspellingen van RIVM-chef Jaap van Dissel, waarin ook de Britse variant van het coronavirus wordt meegenomen. Tijdens een technische briefing in Tweede Kamer liet Van Dissel sombere prognoses zien, waaruit duidelijk wordt dat er eigenlijk geen ruimte is voor verdere versoepelingen. Zelfs wanneer alle huidige maatregelen worden gehandhaafd, komt er een lichte stijging in aantal bezette ic-bedden. Op dit moment liggen er 651 coronapatiënten op de ic.

Met het basisonderwijs dat volgende week open mag, en bestellen en afhalen in winkels, volgt er een grotere stijging. Worden de maatregelen helemaal losgelaten, dan is het met de ic-capaciteit niet meer te bolwerken. Van Dissel schat dat in maart alle besmettingen van de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus zullen zijn.

Avondklok

Het kabinet zit met de avondklok in haar maag. Het is een impopulaire maatregel en zorgde ook in de Tweede Kamer voor veel weerstand. De huidige avondklok, waarbij mensen zonder goede reden niet meer op straat mogen zijn tussen 9 uur ’s avonds en half 5 ’s ochtends, loopt nog tot 10 februari. Het kabinet wil pas dit weekeinde de knoop doorhakken over verlenging of schrappen van het paardenmiddel. Eerst moeten de medische experts van het Outbreak Management Team (OMT), dat geleid wordt door Van Dissel, zich weer eens over de maatregel (en de andere lockdowningrepen) buigen.