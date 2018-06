Maher opgelucht in Groningen

„We hadden natuurlijk gehoopt op meer. Maar nadat we in de tweede helft op achterstand kwamen, kon ik gelukkig 1-1 maken. Daarna had er voor ons misschien nog wel meer ingezeten. Maar uiteindelijk moeten we het doen met 1-1”, concludeerde de 19-jarige middenvelder.

Maher had geen verklaring voor de matige prestatiereeks tot dusver van AZ. „Het zit gewoon een beetje tegen bij ons. Vorig seizoen vloog bijna alles er in. Nu krijgen we de kansen wel, maar willen de doelpunten niet altijd even makkelijk vallen. Er zit verder niets dwars bij de ploeg.”

Louis van Gaal

Maher was blij dat hij voor de ogen van bondscoach Louis van Gaal een goede wedstrijd had gespeeld. „Ik heb hem zelf niet gezien. Maar ik heb mijn best gedaan en een doelpunt kunnen maken. Verder wacht ik rustig af.”