Wielrenner Meersman vertrekt bij Lotto

Meersman had nog een doorlopende verbintenis maar kon gebruik maken van het feit dat Lotto nog in afwachting is van een licentie. De ploeg had voor de deadline van 1 oktober niet aan alle administratieve eisen van de internationale wielrenunie UCI voldaan met als gevolg dat de renners vanaf dat moment vrij waren om elders te tekenen. Het is nog niet bekend waar de 26-jarige Belg zijn loopbaan vervolgt.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik