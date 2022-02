Vrachtschip met 1100 Porsches aan boord in brand en stuurloos

Het schip Felicity Ace was volgens de Amerikaanse krant vanuit de Duitse havenstad Emden onderweg naar Davisville in de Verenigde Staten. Ruim driehonderd kilometer voor de kust van de Azoren kwam het schip in de problemen toen er brand uitbrak, waarna de volledige bemanning geëvacueerd werd.

Op spectaculaire beelden van de Portugese kustwacht is te zien hoe de bemanningsleden met een helikopter van het bijna tweehonderd meter lange brandende schip worden gehaald. Niemand raakte gewond bij deze „fysiek veeleisende” operatie.

4000 voertuigen

Het is onduidelijk of de lading van het schip als verloren moet worden beschouwd. Volkswagen zou volgens The New York Times hebben bevestigd dat er 4000 voertuigen aan boord van het schip zijn. Een woordvoerder van de Amerikaanse tak van Porsche bevestigt dat het om 1100 Porsches gaat en „dat het lot van de voertuigen onbekend is.” Ook zouden er 189 Bentleys aan boord van de Felicity Ace zijn.

Amerikaanse klanten die zich zorgen maken over hun bestelde auto, worden geadviseerd contact op te nemen met hun dealer. De rederij was niet bereikbaar voor commentaar. Het Amerikaanse NBC News meldt dat de rederij op zoek is naar een geschikte sleepboot, maar dat het vanwege de omvang van het schip „onwaarschijnlijk” is dat deze naar de Azoren gesleept zal worden.