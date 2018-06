Terwijl de Wiardi Beckman Stichting van de PvdA een overtuigend toekomstbeeld in crisistijd absoluut noodzakelijk vindt, ziet de Teldersstichting van de VVD meer in een zakelijke houding. ,,PvdA en VVD wonen in verschillende huizen. Overdag zijn we samen op kantoor, maar 's avonds gaan we ieder naar ons eigen huis. En we hoeven ook geen sleutel van elkaar'', verwoordt directeur Patrick van Schie het.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik