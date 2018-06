Duizenden jongeren in de schulden

De Twentsche Courant Tubantia schrijft dat de gemiddelde schuld van jongeren bijna 830 euro per persoon is.

De landelijke incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie GGN schat dat het aantal loonbeslagen in Oost-Nederland onder jongeren tot dertig jaar over 2012 met 32 procent is gestegen.

De schuld kan ontstaan door studiefinanciering, het niet betalen van de zorgpremie, laten oplopen van de nota bij een telefoon- of internetprovider of het laten sloffen van boetes. Vaak wordt te veel geld besteed aan luxeproducten.