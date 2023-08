Trump haalt weer uit naar Biden

Trump sprak dinsdagmiddag op een school in New Hampshire onder luid gejuich en „USA, USA”, scanderende aanhangers, onder wie veel veteranen. Zijn uithaal verwijst naar de schimmige zakelijke belangen die de zoon van de Democratische president, Hunter Biden, heeft in landen als China, Rusland en Oekraïne. Republikeinse Congresleden proberen via een reeks hoorzittingen aan te tonen dat papa Biden daar als vice-president ook een vinger in de pap heeft gehad. Tot nu toe is er geen smoking gun, al wijzen getuigenissen op klassenjustitie en meer betrokkenheid van de president dan het Witte Huis toegeeft.

De naam Manchurian Candidate verwijst naar een politieke thriller uit 1959 over de zoon van een rijke Amerikaanse familie, die gehersenspoeld is en een huurmoordenaar wordt voor een communistisch complot. De term dook een week geleden op in een podcast van Fox News over Biden. Trump staat erom bekend dat hij graag de conservatieve zender volgt. In de campagne van 2016 werd de Republikein in de media zelf een Manchurian Candidate genoemd vanwege vermeende Russische inmenging bij de toenmalige presidentsverkiezingen. Daar bleek achteraf na jaren FBI-onderzoek niets van te kloppen.

In zijn speech stond Trump ook stil bij de stapeling van strafzaken tegen hem. „Nog een aanklacht en de presidentsverkiezingen zijn een gelopen race”, pochte hij, verwijzend naar de verwachte vierde aanklacht in Georgia. In peilingen gaat Trump ruim aan kop in de race om de Republikeinse nominatie voor de stembusgang van 2024. Ook Biden legt het tegen de New Yorkse zakenman af. Trump sprak van een „politieke afrekening.” „Ik kan straks geen campagne voeren omdat ik in de rechtszaal me moet verdedigen tegen bullshit”, aldus Trump, die de strafzaken typeerde als een nieuwe „links radicale hoax.”