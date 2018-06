Geen moord gepleegd in El Salvador

Centraal-Amerika gaat al jaren gebukt onder een bloedige en dodelijke golf van criminaliteit. Die is onder meer op gang gekomen door het deporteren vanuit de VS van veroordeelde criminelen van Centraal-Amerikaanse komaf en door de smokkelroutes die via Centraal-Amerika van Zuid-Amerika naar de VS lopen.

