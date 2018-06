'Toch Fyra naar Antwerpen'

Die moet acht keer per dag gaan rijden tussen Breda en Antwerpen met een halte in Noorderkempen, zo meldt Omroep Brabant. Het is nog niet zeker of dit voorstel ook daadwerkelijk doorgaat, want Nederland zal dan wel voor de helft van de 11,4 miljoen euro aan kosten op moeten draaien.Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur wil de handreiking van de NMBS niet bevestigen.Als het NMBS-voorstel voor een nieuwe Fyra-lijn het niet haalt, blijft een stoptrein nog de enige treinverbinding tussen West-Brabant en België. De huidige verbinding, de internationale trein, vervalt namelijk begin december.

