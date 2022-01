Franse kannibaal ontsnapt en valt opnieuw vrouw aan op straat

Jérémy Rimaud zit sinds 2011 in een gesloten psychiatrische instelling. De man is een veteraan en was dat jaar teruggekomen uit Afghanistan. Twee weken nadat hij terug in Frankrijk was, vermoordde hij een 90-jarige boer en sneed het lichaam van de man in stukken. Volgens het strafdossier zou hij de tong van het slachtoffer losgesneden hebben en had hij ook een stuk van het hart verwijderd. Die zou hij daarna met witte bonen hebben willen koken.

Rimaud vertelde aan de politie dat hij stemmen hoorde die hem vertelde dat hij de oude man moest doden.

Iets later werd hij gepakt toen hij probeerde een tweede boer te vermoorden met een ijzeren staaf. Hij kon toen op tijd gearresteerd worden. Rimaud kreeg een levenslange gevangenisstraf voor moord en kreeg de bijnaam ’de kannibaal van de Pyreneeën’. Later werd bij hem schizofrenie vastgesteld en bleek dat hij een posttraumatische stressstoornis had, door zijn tijd in Afghanistan.

Ontsnapping

De man zat dus al jaren in de gesloten instelling, maar ontsnapte woensdag. Tijdens die ontsnapping viel hij op straat een vrouw aan. Zij was met haar hond aan het wandelen in de buurt van het centrum van Toulouse toen Rimaud haar op het achterhoofd sloeg. Daarna gebruikte hij ook een stok om haar opnieuw te slaan. Voorbijgangers schoten de vrouw te hulp, waardoor Rimaud het op een lopen zette.

De man werd opnieuw aangehouden en werd teruggebracht naar de instelling. Er wordt momenteel onderzocht hoe de man kon ontsnappen.