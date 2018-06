Londen uit vogelperspectief

Bekende attracties van Londen, zoals de Tower of London, het House of Parliament en de London Eye, komen in de video voorbij. De zogenaamde FPV techniek, wat staat voor 'first person view' laat je de stad ervaren als een vogel.

Om de beelden op deze manier te kunnen vastleggen, heeft het team van BlackSheep een camera onder een kleine helikopter 'drone' bevestigd. De politie vond dit echter niet altijd goed, zoals je kan zien aan het einde van de video.