Knuffelhormoon houdt man op afstand

De onderzoekers dienden een deel van de proefpersonen met behulp van een neusspray oxytocine toe. Vervolgens werden ze benaderd door een vrouw die ze aantrekkelijk vonden. Wat bleek: de mannen die een vaste relatie hadden en oxytocine hadden toegediend gekregen, gaven aan dat ze zich ongemakkelijk voelden als de vrouw te dichtbij kwam. Op de mannen die single waren, had oxytocine geen enkel effect.

Knuffelhormoon

Oxytocine wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. Het wordt geproduceerd in ons brein en versterkt sociale banden tussen mensen. “Omdat oxytocine ervoor zorgt dat mensen meer vertrouwen krijgen in anderen, verwachtten we dat mannen de vrouw onder invloed van het hormoon dichterbij zouden laten komen, maar het tegenovergestelde gebeurde”, aldus Hurlemann.