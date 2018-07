Peiling: meerderheid wil GroenLinks opheffen

Van de ondervraagden vindt 36 procent het onverstandig om de partij op te heffen. 13 procent stelt het niet te weten. De Hond vroeg ook naar een eventuele fusie met de PvdA of D66. Daar is minder animo voor, respectievelijk 21 en 20 procent. 59 procent van de respondenten ziet niets in een fusie met welke partij dan ook.

GroenLinks leed een flinke verkiezingsnederlaag op 12 september. De partij leverde zes van de tien zetels in. Recent stapten fractieleider Jolande Sap en het partijbestuur op.

Interim-partijvoorzitter Eduard van Zuijlen twitterde zondag in een reactie dat er veel kiezers zijn die wel bestaansrecht zien voor GroenLinks. „Komt dus goed”, stelde hij. Zaterdag spraken Van Zuijlen en fractieleider in de Tweede Kamer, Bram van Ojik, met 40 verontruste leden van GroenLinks. Zij overwogen hun lidmaatschap op te zeggen, maar vonden allemaal wel dat de partij verder moet, aldus een woordvoerster van de partij.

In de peiling staat GroenLinks er al met al niet goed voor deze week: de partij houdt net als vorige week twee zetels over als er nu Tweede Kamerverkiezingen waren geweest. Bij de PvdA is een langzame daling te zien. Haalde de partij op 12 september nog 38 zetels, nu zouden dat er 31 zijn geweest. De SP profiteert van die afname en komt uit op 20 zetels (nu 15).

De VVD blijft volgens De Hond stabiel: 40 zetels (nu 41). D66 groeit van 12 naar 14 zetels. Ook bij 50PLUS is groei te zien. Die partij staat nu op vier zetels in plaats van de huidige twee.