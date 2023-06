’Boris Johnson zou geschorst moeten worden’

De commissie deed onderzoek naar bijeenkomsten in overheidsgebouwen in coronatijd, onder meer in de ambtswoning van de premier op Downing Street 10. De feestjes, die werden bijgewoond door invloedrijke politici, waren in strijd met de regels. Johnson heeft het parlement hierover bewust verkeerd geïnformeerd, concludeert de commissie donderdag in het uiteindelijke rapport. Dat getuigt van minachting van het Lagerhuis, vindt de commissie, en het daarover uit de school klappen ook. Het is uiteindelijk aan de Kamer zelf om daar een uitspraak over te doen.

Johnson ontving de voorlopige bevindingen van de commissie vorige week al om erop te kunnen reageren. Hij trad echter naar buiten met kritiek op de commissie, omdat hij het onderzoek ziet als een politieke afrekening. Hij kondigde daarbij direct zijn aftreden aan.