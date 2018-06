Optimist tot in de kist

Volgens Harmonic Advisors blijken de voorspellingen van analisten niet vaak te kloppen. Onderstaand plaatje geeft in de periode 1985 tot en 2008 aan wat enerzijds de verwachtingen van de analisten waren en tevens wat de échte uitkomsten waren.

Bron : Harmonic Advisors

Ieder lijntje geeft het verloop aan van de voorspelling en het blauwe bolletje de echte uitkomst van de EPS (de winst per aandeel). Het blijkt dat praktisch in alle jaren de verwachtingen hoger waren dan de echte uitkomsten. Slechts in 2005 en in 2006 was er een onderschatting van het resultaat.

Nut

Wat is het nut van deze informatie? Het geeft aan enerzijds aan dat analisten in feite een ontzettend grote positieve duim hebben en anderzijds zich nauwelijks geremd voelen in hun optimisme. Dit in tegenstelling tot analyse methoden door wiskundige algoritmen zoals in de methodiek van ons Institute. Op geen enkele wijze kan daarin emotie een rol spelen en worden uitsluitend de feiten getalsmatig benaderd. Een klein voorbeeld. Over de halfjaarcijfers 2011 zakt KPN door het ijs en wordt met een koers van € 9,86 a.h.w. per 31.8.2011 niet meer OK, waardoor er automatisch een verkoopadvies aan Het Effecten­huis Commissionairs wordt gegeven. Intussen is de koers, per 15.11, gedaald tot € 4,35. De portfolio van hun cliënten hoeft dit effect van 55% daling op dit niet te doorstaan en kan zich richten op de betere fondsen.Het meeste geld wordt verdiend door het niet te verliezen

Een wijsheid als een koe zou je zeggen, maar waarom gebeurt het zo weinig dat mensen tegen beter weten in geen afscheid durven nemen van een aandeel? Ik ken sommigen die zo puissant rijk zijn, dat zij bij een koersdaling gewoon eenzelfde hoeveelheid aandelen bijkopen omdat dan de gemiddelde aan­koop­prijs zo’n lekker stuk lager ligt. Daar gaan ze dan nog prat op ook. Of het aandeel ooit nog eens daarboven zal komen is dan de vraag. Of b.v. perpetuals kopen met een hoge couponrente waarvan je mogelijkerwijs alleen met een discount van 40% of meer vanaf komt. Met een 8% coupon heb je dan de eerste vijf jaar dan al geen enkel rendement.

Dat soort buy en hold strategieën die je op de verschillende fora wel eens tegenkomt, zal dan ook nooit tot enig substantieel rendement kunnen leiden. Het maximaal haalbare zal iets onder het index resultaat liggen.

Daghandel is leuk voor de adrenaline en vooral en met name voor de bank of voor de broker. Maar niet voor het rendement. Een goede onderneming presteert in een slecht beursklimaat namelijk beter dan een slechte onderneming en een slechte onderneming presteert in een goed beursklimaat nou eenmaal slechter dan een goede onderneming. M.a.w. door het verwijderen van de slechte ondernemingen (verkopen) en houden c.q. aankopen van de goede ondernemingen is een veel interessanter rendement te maken dan met de koers ervan bezig te zijn. Je hoeft dan maar twee aan- en verkoopmomenten in te lassen. Een na de jaarcijfers, b.v. bij de AEX wisseling en na de halfjaar cijfers per 31 augustus. Deze buy, hold en sell strategie wordt al sinds 2003 real life toegepast.Wat dan wel

Het zal u niet verbazen dat wij een actief beheer voorstaan. Maar wel een beheer dat geboekstaafd wordt door resultaten. Resultaten waarvan wij vinden dat die op de AEX tenminste een 7% compounded return moeten opleveren en op de S&P 100 tenminste een 10% compounded return. Dan doet u mee in de eredivisie. En dat wilt u toch? Of ben u een langsdelijnroeptoeter? Dan kunt u altijd nog solliciteren als analist. Wel even oppassen, want dan mag u niet meer beleggen!

Willem D. Okkerse (1946) is sinds 2003 CEO van het OK-Rating Institute, de eerste in de Benelux gevestigde Credit Rating Agency.