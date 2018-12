Lezersreacties Checkpoint

Loop eens door de trein!

Met uw visie ben ik het volledig eens: conducteurs moeten de reizigers beschermen, niet omgekeerd. Ik zie die conducteurs aldoor in de 1ste klas zitten, waar zij uitgebreid bespreken hoe slecht zij het wel hebben. Slechts voor het sluiten van de deuren komen zij overeind om weer in de 1ste klas te gaan zitten, zodra de trein in beweging komt.

Gerard van Stratum

Agressie

Ik diende bij NS een klacht in, omdat er tien euro teveel van mijn OV-chipkaart was afgeboekt. De manier waarop NS dit meent te kunnen afhandelen roept op zichzelf al agressie op. Ik voel mij door NS bestolen.

P. Hooge Ruijgrok

Politie

Gezien mijn leeftijd en lichamelijke afmetingen kan ik het beter uit mijn hoofd laten om een belaagde conducteur te hulp te schieten. Zo’n belager gaat al gauw over tot geweld. Het is triest maar een realiteit. Ik ben het met je eens dat NS op de politie moet kunnen rekenen.

H. Neihof

Mobieltje

Als ik geweld zie in het openbaar vervoer, zal ik mij daar niet mee bemoeien. Mijn leven is mij te lief. Ik zal wel met mijn mobieltje de politie bellen. NS zou zijn personeel ook eens kunnen leren wat klantvriendelijker te worden.

P. Kamieth

Voorbeeld

Ik geniet van uw columns, altijd interessant en to-the-point. NS-conducteurs zitten vaak de hele rit lang in de 1ste klas te kletsen, kijken verder nergens naar, ook niet naar de bordjes ’stiltecoupé’. Conducteurs maken daar onder elkaar nog de meeste herrie en geven dus niet eens het goede voorbeeld.

T. van der Velden

Bak

Ik zal niet ingrijpen als er een conducteur wordt belaagd. Je draait zo de bak in.

W. van Haasterecht

Onzichtbaar

Mij moet nu toch echt van het hart dat ik haast nooit een conducteur zié, in de trein. Met of zonder controle van kaartjes, de conducteur zou zich meer moeten manifesteren, zodat hij precies weet wat er in zijn trein gebeurt. Wanneer conducteurs vaker door de trein lopen, ontstaat er vanzelf een betere relatie met de goedwillende passagiers, de overgrote meerderheid.

Cora Temmink