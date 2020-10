Ze is dolenthousiast over de kunstuiting aan haar muur, maar heeft tegelijkertijd geen idee hoe de bekende tv-poppetjes op de houten hangladder zijn beland.

Bewoonster Margreet: „Het is het mysterie van Buurman en Buurman. Het is echt heel kundig opgehangen. Daar is iemand volgens mij best lang mee bezig geweest. Donderdag regende het pijpenstelen, toen heb ik echt geen moment naar buiten gekeken en vrijdag zag ik ineens mensen lachen, wijzen en foto’s maken. Maar wanneer deze persoon of personen, dit hebben gemaakt, ik zou het echt niet weten.”

Hopelijk overleeft dit huis de rampzalige Buurman en Buurman Ⓒ Ronald Bakker

Het publiek geniet er in ieder geval sinds een paar dagen van en dat is wellicht een goede reden om Buurman en Buurman te laten hangen. De bewoonster, die sinds een jaar in het pand woont: „Tot voor kort hadden wij veel last van graffiti. We hebben zelf een paar weken geleden de muur laten overschilderen en we vonden het eindelijk weer netjes. Maar met Buurman en Buurman is het veel bijzonderder.”

Ze heeft geen idee of de gemeente op de hoogte is van het tweetal aan haar muur. „Ik weet ook niet of zij mogen blijven hangen. Ik hoop het wel oprecht. Van mij hoeven ze er nooit meer af. Dit brengt vreugde aan voorbijgangers. En daar word ik weer vrolijk van. Al die wijzende mensen, die lachend staan te kijken. Heerlijk.”