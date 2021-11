Schaatsbaan De Vechtsebanen niet open vanwege QR-scanplicht

„Je kunt wel roepen ’vrijwilligers zijn er zat’, maar hoeveel man moet je inzetten om 400 mensen tegelijk te controleren?”, vraagt hij zich af. Ook kan de buitenijsbaan alleen via een gang, een binnenruimte, worden bereikt. Van de Kuit had gehoopt dat die gang, die volgens hem ruim 10 meter breed en 15 meter hoog is, door de gemeente zou worden aangemerkt als onderdeel van de buitenruimte als de voor- en achterkant opengezet zouden worden. En dat er dan geen controles zouden hoeven worden gedaan gelijk aan vorig jaar tijdens de coronamaatregelen. Een coronatoegangsbewijs (CTB) werd (na druk uit de Tweede Kamer) namelijk toch niet verplicht voor de amateursport in de buitenlucht.

Van de Kuit stelt vrijdagavond van de gemeente te hebben vernomen dat hij geen goedkeuring krijgt voor de oplossing omdat landelijk het aantal besmettingen toeneemt.

’In het belang van alle schaatsliefhebbers’

Een woordvoerder van de gemeente Utrecht zegt in een reactie dat deze nieuwe maatregelen in het hele land gelden als onderdeel van het beleid om op een veilige manier sportclubs en sportaccommodaties open te laten zijn. „Daarom roepen we alle organisaties op -juist om op een veilige manier open te blijven- de gevraagde controle van het coronatoegangsbewijs uit te voeren. De controle is zelfstandig uit te voeren middels de CoronaCheck-app. We doen een dringend beroep op alle betrokken partijen samen met ons eerst de mogelijkheden hiertoe te verkennen in het belang van alle Utrechtse schaatsers en schaatsliefhebbers, recreatief of professioneel en de Utrechtse schaatsverenigingen. Juist in dat belang verstrekken we, onder voorwaarde dat de schaatsbaan open blijft, diverse subsidies.”

Van de Kuit stelt dat hij los van de praktische bezwaren van het controleren van de QR-codes ook morele bezwaren heeft: „Deze draconische maatregelen ontwrichten de amateursport buitenproportioneel, terwijl ze vrijwel geen bijdrage leveren aan het indammen van het virus. En dat terwijl sporten juist zo’n krachtig middel is om je lichaam en geest gezond te houden en jezelf weerbaar te maken tegen de gevolgen van corona”, zo zegt hij.

In het Utrechtse sportcomplex trainen ruim 35 schaatsverenigingen. Volgens de eigenaar komen er jaarlijks 500.000 mensen schaatsen.