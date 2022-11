Vrouw betrapt met tien keer de toegestane hoeveelheid alcohol op

Kopieer naar clipboard

Ter illustratie. Ⓒ ANP / Venema Media

Drachten - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Friesland een 21-jarige vrouw uit Rotterdam betrapt op rijden onder invloed. De bestuurster blies tien keer meer dan is toegestaan in het verkeer.