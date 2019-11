Drie slachtoffers steekpartij Den Haag zijn minderjarig

Wat er precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Een goed ingelichte bron meldde aanvankelijk dat het erop leek dat de slachtoffers willekeurig waren gekozen. De situatie deed volgens de bron denken aan de steekpartij op het terras in Den Haag in mei 2018, waarbij Malek F. drie mensen levensgevaarlijk verwondde.

De politie wil daar niet op reageren. Inmiddels is duidelijk dat de slachtoffers minderjarig zijn. Op de vraag of met terrorisme rekening wordt gehouden, antwoordt een woordvoerder dat „alle scenario’s nog open zijn”.

Hoe ernstig de slachtoffers gewond zijn, is niet bekend. Ze zouden nog wel kunnen praten. De politie is in contact met hun familie, laat een woordvoerder weten.

Getuigen geschokt

Een vrouw verklaart dat er grote paniek was in de winkelstraat. „Niemand wist wat er aan de hand was. In eerste instantie werd gezegd dat er was geschoten. Dat lijkt mee te vallen, maar ik hoop dat de slachtoffers er snel bovenop komen.”

Klopjacht

De verdachte is nog voortvluchtig. Aanvankelijk werd een signalement verspreid over een ’licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar met licht krullend haar en een joggingbroek’, maar dat signalement trok de politie later op de avond in. Volgens een woordvoerder was het onjuist.

„Dat heb je soms in the heat of the moment. We zijn hard op zoek naar een juist signalement”, aldus de woordvoerder. „Zodra dat binnen is, zullen we het snel delen.”

Ondertussen bleef de tweet over het eerdere signalement wel lange tijd online staan, bij een van de twee accounts die de politie in Den Haag beheert.

Onze correspondent ter plaatse zag iets na 21.00 uur meerdere politieauto’s met sirenes in de richting van het Centraal Station rijden. Ook werden veel agenten gesignaleerd bij een OV-knooppunt Leidschendam-Voorburg. Op moment van schrijven is de verdachte echter nog niet opgepakt. Wel is een mes gevonden, zo hebben lokale fotografen naar eigen zeggen gezien.

„Wij doen uitgebreid onderzoek naar het steekincident. In verband met de complexiteit en zorgvuldigheid kost dit tijd. We begrijpen dat er veel vragen leven”, liet de politie later op de avond weten. „Bent u getuige van het steekincident, dan kunt u zich melden aan het politiebureau Jan Hendrikstraat.”

Zowel omstanders als een Telegraaf-correspondente zagen dat agenten iemand aanhielden of staande hielden. Op een foto, gemaakt door fotografen, is een man in trainingsbroek te zien met vermoedelijk handboeien om. Volgens een politiewoordvoerder is de verdachte van de steeekpartij echter nog niet opgepakt. Mogelijk werden de andere verdachten voor iets anders staande gehouden.

Hudson’s Bay

Agenten hadden vrijdagavond het gebied rond de Hudson’s Bay vrijwel volledig afgezet. In de winkelstraat waren vanwege Black Friday veel mensen op de been. Omstanders werden op afstand gehouden. „Er waren veel mensen, je kwam niet verder want alles was afgezet. Inmiddels is het rustiger geworden”, vertelt een jongeman die in de buurt woont.

Volgens getuigen zou de steekpartij voor de deur van het warenhuis hebben plaatsgevonden. Een of meerdere slachtoffers zijn vervolgens de winkel ingerend, zo klinkt het. De politie kan die lezing niet bevestigen.

Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen. De politie is met zwaarbewapende agenten ter plaatse gekomen, meerdere ambulances kwamen aan, en er zou een politiehelikopter boven de binnenstad hebben gecirkeld.

De Hudson’s Bay kon vrijdagavond nog niet reageren op het incident.

