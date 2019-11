Meerdere gewonden bij steekpartij in winkelstraat Den Haag

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. In de winkelstraat zijn vanwege Black Friday veel mensen op de been.

De politie heeft een gebied rond de Hudson’s Bay vrijwel volledig afgezet. Dat de steekpartij in de winkel plaatsvond, kan de politie nog niet bevestigen.

De verdachte is nog voortvluchtig. „Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar met licht krullend haar. Hij draagt een sjaal en een grijs joggingpak. Heeft u de man gezien?”, vraagt de politie.

De Hudson’s Bay (rechts op de foto) is afgezet. Eén ambulance is ter plaatse, andere zijn nog onderweg. Ⓒ Regio15

Meerdere ambulances zijn onderweg.

Heeft u meer informatie? App naar onze whatsapp tiplijn. Klik op de link of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.