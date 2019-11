Slachtoffers steekpartij Den Haag ’willekeurig gekozen’

Wat er precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Een goed ingelichte bron meldt dat de slachtoffers willekeurig lijken te zijn gekozen. De situatie doet volgens de bron denken aan de steekpartij op het terras in Den Haag in mei 2018, waarbij Malek F. drie mensen levensgevaarlijk verwondde.

Het is niet bekend hoe ernstig de slachtoffers gewond zijn. Ze zouden nog wel kunnen praten. Meerdere ambulances zijn ter plaatse gekomen en zouden inmiddels richting het ziekenhuis zijn vertrokken.

De verdachte is nog voortvluchtig. „Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar met licht krullend haar. Hij draagt een sjaal en een grijs joggingpak. Heeft u de man gezien?”, vraagt de politie.

Agenten hebben een gebied rond de Hudson’s Bay vrijwel volledig afgezet. Dat de steekpartij in de winkel plaatsvond, kan de politie nog niet bevestigen. In de winkelstraat zijn vanwege Black Friday veel mensen op de been.

De Hudson’s Bay (rechts op de foto) is afgezet. Eén ambulance is ter plaatse, andere zijn nog onderweg. Ⓒ Regio15

Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen. De politie is met zwaarbewapende agenten ter plaatse, meerdere ambulances kwamen aan, en er zou een politiehelikopter boven de binnenstad cirkelen.

