Nederlands bedrijf verkocht 1,5 miljoen onbetrouwbare coronatests

Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en journalistencollectief OCCRP voor Trouw.

Het bedrijf belooft dat de tests ’zeer accuraat’ binnen tien minuten kunnen vaststellen of iemand corona heeft gehad, maar volgens twee onafhankelijke studies is de kans zeer groot dat de test een verkeerde diagnose stelt. Marien de Jonge, onderzoeker in het Radboudumc, noemt de belofte van Inzek misleidend. „Onbetrouwbare tests vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid”, zegt hij.

Toch zijn de zogenoemde Biozek-tests al in ruim twintig landen verkocht. Overheden en ziekenhuizen in onder meer Spanje, Rusland, Servië en Benin dachten een betrouwbaar Nederlands product te kopen. Inzek adverteert de tests namelijk als ’Dutch-made’, terwijl ze in werkelijkheid in China zijn gemaakt. De Chinese fabrikant produceert een identieke test onder haar eigen merknaam, Alltest.

In een reactie ontkent Inzek dat het de tests als Nederlands aanprijst, en even later is ’Dutch-made’ van de website gehaald.