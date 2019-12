’Schiet wasbeer niet af in Gelderland’

Dat meldt AAP, die maandag een vrachtwagen met daarop een groot protestbord tegen het afschieten van wasberen heeft geparkeerd voor de deur van het Gelderse Provinciehuis.

De stichting roept mensen op om parkeergeld te doneren, zodat het protestbord zo lang mogelijk op de parkeerplaats kan blijven staan.

Tekst loopt verder onder de foto.

Ⓒ Stichting AAP

Wasbeer is ongewenste soort

Limburg besloot eerder dit jaar ook om wasberen te laten afschieten. Dat ging na veel protest niet door en nu worden de dieren gevangen. Dat kan volgens AAP ook met de tien tot vijftien wasberen die in Gelderland leven. Maar de provincie wil daar niet over praten, zegt AAP.

Wasberen moeten bestreden worden omdat het een ongewenste soort in Nederland is. Ze overheersen inheemse soorten en kunnen ziektes overbrengen op mensen. Sinds de ophef in Limburg heeft de Zoogdiervereniging een wasberenmeldpunt om wetenschappelijke gegevens over de stand van het beest in Nederland te verzamelen.