Yucel betrapt naakte inbreker in bad: „Ik was al geschrokken van die halve boterham op tafel”

Toen hij zaterdagnacht thuiskwam, ontdekte hij meteen dat zijn voordeur was ingeslagen. „Het was iets na middernacht toen ik terugkwam van het feest”, vertelt Yucel. „Het was aan het waaien buiten, dus dacht ik eerst dat de deur daardoor schade had opgelopen. Maar eens binnen hoorde ik het geluid van de televisie in mijn woonkamer. Dat vond ik vreemd, want ik had zaterdag overdag geen televisie gekeken.”

„Iets later zag ik bij mijn salontafel schoenen liggen die niet van mij waren. En zag ik op de tafel een bord, bestek en nog een halve boterham. Toen schrok ik wel even. Want ik wist niet wat er gaande was.” Yucel woont sinds een week in de woning. „Ik belde ook meteen met de huurbaas om te vertellen wat ik ontdekt had. Het kon zijn dat de huurbaas op bezoek was geweest, maar dat bleek niet zo te zijn.”

Toen Yucel thuiskwam, ontdekte hij dat zijn voordeur was opengebroken Ⓒ Nieuwsblad

„Even later hoorde ik geluid dat van de kraan boven in de badkamer kwam. Toen ik daar ging kijken, geloofde ik mijn ogen niet. Ik stond oog in oog met de inbreker die op dat moment naakt in bad lag. Ik heb toen zonder nadenken de deur van de badkamer gesloten en ben naar beneden gelopen. Ik was zo onder de indruk, dat ik volledig de kluts kwijt was.” De inbreker vluchtte weg. „Via het raam van de badkamer is hij verdwenen. Zijn kleren op de vloer van de badkamer lagen er niet meer toen ik terug ging kijken. Hij is wel zonder schoenen vertrokken, want die lagen beneden aan de salontafel.”

De inbreker was volgens Yucel op zoek naar geld. „Mijn slaapkamer die naast de badkamer ligt, lag volledig overhoop. Cash geld heb ik niet in huis liggen. Wel 500 Turkse lira (26,92 euro, red.) die ik nog van mijn verlof in Turkije over had. Dat heeft de inbreker meegenomen. Op zich niet veel waarde, maar toch. Van andermans zaken blijf je af. Ik hoop dat het bij deze ene keer blijft en dat ik mij hier snel veilig en thuis voel.” Zondagavond werd de politie Heusden-Zolder op de hoogte gebracht van de inbraak. Zij kwamen ter plaatse en deden vervolgens onderzoek. Het is nog onbekend waar de naakte inbreker is gebleven.