Geen meerderheid voor verbannen toeristen uit coffeeshops Amsterdam: ’Sodemieter op’

Coffeeshophouders lieten donderdag van zich horen in de commissie Algemene Zaken. De toeristen komen toch wel, denken ze. Straatdealers zullen hen gretig voorzien. Bovendien zijn coffeeshopbezoekers niet per se de overlastgevers. „Wij hebben geen feestende mannen in penispak in de zaak rondlopen”, zei een branchevertegenwoordiger. „Laten we voorkomen dat er een illegale markt ontstaat die niet te handhaven is.” Verslavingsexpert August de Loor mompelde op de tribune: „Sodemieter op met die burgemeester.”

Het is een gevoelig thema, daarom wil Halsema het i-criterium alleen met steun van een meerderheid in de raad. Die is er niet. Geen van de coalitiepartijen heeft er trek in, alleen VVD, CDA en JA21 stemmen in. Wel kwamen er alternatieven op tafel, om toch iets te doen tegen de drugsoverlast.

Straathandel

De PvdA opperde een blowverbod in bepaalde gebieden in de binnenstad. De Partij voor de Dieren wil budgetvluchten aanpakken omdat lallende toeristen vaak dronken zijn, niet stoned. D66 vreest ‘vernietigende en onuitwisbare’ straathandel, maar wil bijvoorbeeld wel reclame verbieden voor wietprullaria zoals spacecake en lolly’s.

Meerdere partijen wezen op een keurmerk of convenant. „Voor fout geld heeft de burgemeester instrumenten als de Bibob”, zegt D66’er Rob Hofland. „Sluit met coffeeshops een convenant, waarin je een streng toezichtskader opneemt op grond waarvan je in de boeken kan kijken. Op coffeeshops die weigeren mee te doen, zetten we het zoeklicht.”

De VVD is voor, omdat het i-criterium een zeldzame ‘knop’ zou zijn om op lokaal niveau mee te draaien. Fractievoorzitter Claire Martens is de wietwalmen simpelweg zat. „Laten we de driehoek de ruimte geven hun voorstel een kans te geven”. Ook het CDA vindt ‘nietsdoen geen optie’.

„Elke verkochte gram wiet spekt de kas van criminelen”, zei Diederik Boomsma, verwijzend naar de illegale status van telers.

Burgemeester Halsema was niet onder de indruk van de alternatieven van de raad. „Vrijwel alle voorstellen hebben alleen effect op de aanbodzijde, zij dringen de vraag niet terug”, gaf ze de raad mee.