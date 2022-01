Waarschijnlijk toch Nederlandse bloemen op Sint-Pieterplein Rome

De Friezenkerk in Rome, verantwoordelijk voor de organisatie, meldt donderdag dat er wordt gewerkt aan een doorstart nadat de Limburgse hoofdarrangeur die jaren betrokken was bij de bloemenhulde had aangegeven dat sponsors hadden afgehaakt.

„De bloemengeste vanuit Nederland aan de paus in Rome en vanuit de Nederlandse kerkprovincie aan de Wereldkerk is te bijzonder om geen verdere voortgang te geven”, stelt Antoine Bodar namens de Friezenkerk. De organisatie reageert met de verklaring op de vragen die volgden nadat bekend werd dat er na 35 jaar een einde kwam aan de traditie dat er Nederlandse bloemen op het plein lagen bij de pauselijke zegen urbi et orbi. Volgens de Friezenkerk is er overleg met diverse betrokkenen in Nederland die hebben aangegeven dat ze het project willen steunen.

Bloemist Paul Deckers uit Posterholt, jarenlang hoofdarrangeur en projectleider van de bloemenpracht in Rome, reageerde donderdagavond „enorm verbaasd.” Hij heeft het gevoel dat het achter zijn rug om gaat. „Hier weet ik niks van”, zei hij, „ik ben hier niet bij betrokken.” Hij is er niet over te spreken dat met hem geen contact is opgenomen. „Ik vind dat niet erg hoffelijk.”

Deckers was sinds 1988 betrokken bij de bloemenschikking op het plein en sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie ervan. „De sponsors stoppen, het past niet meer in hun marketingbeleid”, aldus Deckers eerder donderdag. „En dat terwijl we sinds 1986 een wereldplatform hadden voor de Nederlandse sierteelt.” Hoe een doorstart er zou moeten uitzien, weet hij niet. „We wachten af”, zei hij.