Kuipers: ’Onwaarschijnlijk dat we over drie weken van maatregelen af zijn’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag met 130 toegenomen tot 2772. Ⓒ ANP

Rotterdam - Ondanks de forse stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen afgelopen week hebben we de piek nog steeds niet bereikt, vermoedt beddenplanner Ernst Kuipers. „Het is dan ook onwaarschijnlijk dat we over drie weken van de maatregelen af zijn.”