Amsterdamse buschauffeur mishandeld om verzoek mondkapje te dragen

Dat meldt een zegsvrouw van het GVB. „Het is verschrikkelijk. Wij leven mee met de chauffeur en zijn familie. En ook andere chauffeurs doet dit heel veel.”

Het incident gebeurde in bus 21. Op heftige beelden die GeenStijl in handen heeft, is te zien dat een man zelfs op het hoofd van de chauffeur staat. „We onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. We hebben ook camerabeelden veiliggesteld”, aldus de woordvoerster van het GVB. „De beelden die we nu zien laten niets aan de verbeelding over. Iedere vorm van geweld richting onze chauffeurs vinden wij verwerpelijk. Dit zorgt ook voor onrust bij collega’s.”

De GVB-woordvoerder meldt dat de chauffeur dinsdag naar het ziekenhuis is vervoerd voor onderzoek: „Er werden ook MRI-scans gemaakt. Het feit dat deze scans gemaakt moeten worden, geeft aan dat het een heftig incident betreft.”

Getuigen

Na het incident ging de dader er lopend vandoor richting de Aalbersestraat. „We adviseren deze persoon zich te melden”, zegt politiewoordvoerster. Volgens haar zijn er met de camera’s in de bus scherpe opnamen van deze man gemaakt. Die gaan eerst rond binnen het Amsterdamse politiekorps, om te zien of iemand hem herkent. In een later stadium kunnen de beelden in overleg met het Openbaar Ministerie worden getoond op tv en internet.

Volgens de politie was het druk in de bus en moeten er dus veel mensen zijn die iets over de mishandeling en de verdachte kunnen vertellen. Een aantal getuigen heeft al een verklaring afgelegd.

GVB-directeur Lohmeijer: ’Woorden schieten tekort’

Mark Lohmeijer, GVB-directeur, zegt in gesprek met De Telegraaf: „Gisteren is een van onze buschauffeurs ernstig mishandeld vanwege een mondkapjesincident en naar het ziekenhuis gebracht. Woorden schieten tekort om onze afschuw te benadrukken. In welke wereld zijn wij beland dat mensen met een publieke taak, mensen die gewoon hun werk doen, steeds kwetsbaarder worden vanwege de korte lontjes van anderen?

Onze aandacht en zorg gaat op dit moment allereerst uit naar onze collega. Er is contact met hem en zijn familie. Hij is inmiddels thuis, en maakt het naar omstandigheden redelijk, maar is natuurlijk enorm aangedaan. Vanochtend doen wij samen met hem aangifte bij de politie, die dit zeer hoog opneemt.

Ik wil iedereen oproepen dat we dit soort situaties, dit soort agressie, niet mogen tolereren. Nooit mogen accepteren. Blijf van onze mensen af.

Onze bestuurders moeten dagelijks nog in discussie met reizigers die weigeren een mondkapje te dragen. Het is een wettelijke plicht in het OV, de verantwoordelijkheid van de reiziger, en geen verzoek van de bestuurder. Zij doen gewoon hun werk. En dat moeten ze veilig kunnen doen.”

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952