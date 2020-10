Buschauffeur belandt na mishandeling in ziekenhuis

Het incident gebeurde in bus 21. Op heftige beelden die GeenStijl in handen heeft, is te zien dat een man zelfs op het hoofd van de chauffeur staat. „We onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. We hebben ook camerabeelden veiliggesteld”, aldus de woordvoerster van het GVB. „De beelden die we nu zien laten niets aan de verbeelding over. Iedere vorm van geweld richting onze chauffeurs vinden wij verwerpelijk. Dit zorgt ook voor onrust bij collega’s.”

De GVB-woordvoerder meldt dat de chauffeur dinsdag naar het ziekenhuis is gebracht en daar nog ligt. „Er worden ook MRI-scans gemaakt. Het wachten is op de uitslag daarvan. Maar het feit dat deze scans gemaakt moeten worden, geeft aan dat het een heftig incident betreft.” Er zijn voor zover bekend nog geen verdachten opgepakt.

