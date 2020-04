Jongen (10) komt om bij botsing met motorrijder Brabant

Hulpdiensten probeerden de twee te reanimeren, maar voor het jongetje kwam de hulp te laat. Hij komt uit hetzelfde dorp waar het ongeluk rond 19.30 uur plaatsvond.

Het is nog niet bekend waardoor de motorrijder ten val kwam. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. „De politie praat met getuigen en doet ter plaatste technisch onderzoek. We vragen iedereen die iets weet of gezien heeft om dat met ons te delen.”