Agenten machteloos: ’Hebben eerder gehandhaafd, maar dat werd oorlog’

,,In het Vondelpark waren zo’n 4000 mensen, maar daar zijn hekken en kun je goed monitoren. Hier is dat lastig’’, aldus een van de agenten. Ⓒ TELEGRAAF

Amsterdam - Op veel plekken in het land was het vandaag veel te druk. Ook in het Amsterdamse Westerpark lijkt het een pre-corona zomermiddag. „We gaan handhaven als we hier niet meer met twee motoren naast elkaar over het veld kunnen rijden”, zegt een agent.