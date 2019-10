Bejaarde verwart verpleegster voor lid ’bloedprikbende’

De Haaksbergse liet de aanbellende dame die bloed kwam prikken niet binnen. Die probeerde het opnieuw met het verhaal dat haar mobieltje leeg was en of ze die binnen mocht opladen. De bewoonster, die over de bende had gelezen, weigerde resoluut haar deur te openen. Maar uiteindelijk bleek dat de vrouw echt bloed kwam prikken en dat de batterij van haar telefoon ook echt leeg was.

De werkgever heeft een en ander besproken met de bloedprikster en de politie vond de zaak daarmee wel afgedaan.