PvdA wil in gesprek met Gijs van Dijk

Dat zegt een woordvoerder van de partij. De PvdA zit wederom met de kwestie-Van Dijk in de maag nadat de beroepscommissie van de partij de straf voor het oud-Kamerlid van tafel heeft geveegd. Van Dijk werd na een integriteitsonderzoek door zijn partij berispt vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag en de partij trok de conclusie dat een terugkeer in de fractie ’uitgesloten’ was.

Maar Van Dijk ging in beroep bij de partij en haalde daar zijn gelijk. De beroepscommissie vindt dat de partij ’onzorgvuldig’ heeft gehandeld en vernietigt de maatregel dat hij niet meer welkom is als volksvertegenwoordiger.

Het partijbestuur wil nu in gesprek met Van Dijk. Een woordvoerder wil niet meer zeggen dat het uitgesloten is dat Van Dijk weer in de fractie komt, maar zegt wel: „Een terugkeer in de Kamer lijkt ons niet reëel.” Want de conclusie van het integriteitsonderzoek, die door Van Dijk wordt betwist, staat volgens de woordvoerder nog steeds: „Die schuiven we niet terzijde.”

Rondom Van Dijk valt juist te horen dat het gewezen Kamerlid eerst wil dat het besluit van de onderzoekscommissie wordt overgenomen voordat hij in gesprek gaat met het bestuur.

Een woordvoerder van de PvdA-fractie laat alleen weten dat de fractie zich achter de lijn van het partijbestuur geldt. De expliciete vraag of Van Dijk wat de fractie betreft weer kan terugkeren, blijft onbeantwoord.