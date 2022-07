Ouders in de problemen door groot personeelstekort op bso: ’Kunnen niet eens één middag krijgen’

Premium Binnenland

Wachtlijsten in kinderopvang: ’Ouders mogen blij zijn als ze over drie jaar aan de beurt zijn’

Personeelstekort, een ’corona-babyboom’, meer werkende ouders en wurgende wetgeving; de kinderopvang zit in de knel. En niet zo zuinig ook. Wie nu een eerstgeborene wil aanmelden, is misschien over een jaar of twee, drie aan de beurt.