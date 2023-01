Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit heeft niets met de realiteit te maken’ In één klap van 37 naar 60.000 doden: verbazing over coronacijfers China

Door Cindy Huijgen

China heeft het aantal coronadoden flink naar boven heeft bijgesteld: meldde het lange tijd dat 37 mensen zijn gestorven sinds de strenge coronamaatregelen in het land zijn opgeheven, inmiddels gaat het volgens Peking om 60.000 overlijdens. De correctie suggereert dat er te veel bewijs was voor een veel hoger dodental dan dat de regering tot dusver heeft gemeld. Toch is ook het nieuwe cijfer volgens analisten nog een stuk lager dan de werkelijkheid.