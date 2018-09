Eerste hybridemodel van Infiniti komt in 2011

De autobouwer zegt dat de hybride-aandrijflijn is ontwikkeld door het moederconcern Nissan. Het moedermerk gaat de aandrijflijn zelf ook toepassen, maar in een model dat vooralsnog niet in Europa te koop is.

De M35 Hybrid beschikt over een V6-benzinemotor en een elektromotor, die tevens dienst doet als generator. Met de aandrijflijn kan worden gereden op of louter verbrandingsmotor, de elektromotor of een combinatie van beide. De actieradius op elektrokracht is echter beperkt, terwijl tijdens snelweggebruik de aandrijfunit de V6-krachtbron van extra trekkracht voorziet. De Japanners geven de vierdeurs sedan een lithium-ion accupakket mee.

De fabrikant geeft aan dat het nog te vroeg is om het prestatieniveau, de actieradius en het verbruik te noemen. De wagen is nog niet uitontwikkeld. De reguliere types, met V6-benzineblok, moet nog op de markt komen. Naast de V6-benzine en Hybrid komt er ook een dieselmotor.