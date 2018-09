De Gelder werkt mee aan onderzoek

Kim De Gelder, de man die ervan wordt verdacht vrijdag in een crèche in het Belgische Dendermonde twee baby's en een leidster te hebben doodgestoken, wil meewerken aan het onderzoek. Zijn advocaat heeft dat maandagavond gezegd na het bezoeken van zijn cliënt in de gevangenis van Brugge. Volgens de raadsman heeft de 20-jarige man geen motief voor zijn daad.