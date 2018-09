Condoleances Dendermonde stromen binnen op internet

Op onder meer de websites www.condoleance.nl en www.respectance.nl lieten geschokte landgenoten woorden van steun voor de families van de getroffen kinderen en groepsleidster achter. Een 20-jarige man richtte vrijdag in het Belgische dorp een bloedbad aan in een kindercrèche.

„Wat is dit wreed en laf”, schrijven Arie en Ria. „Het is ongelooflijk dat iemand tot zoiets in staat is”, voegt Fabienne daaraan toe. „Voor het eerst in mijn leven heb ik achter mijn pc gehuild”, bekent Fenna.

De meeste reacties komen van mensen die zelf kinderen hebben en van werknemers van kinderdagverblijven en kleuterscholen. Ook staan er religieuze verwijzingen op de sites. „De islamitische leer zegt dat ouders en kinderen in het hiernamaals worden verenigd”, troost Mizori.

Ook staan er op de website flink wat verwensingen aan het adres van de dader. „Ik hoop dat de dader heel pijnlijk wordt gestraft”, oordeelt AdoptieMama. „Hij mag de rest van zijn leven mag lijden”, beaamt Karin.