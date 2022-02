Olieklontjes aangespoeld op Nederlandse Noordzeestranden

De Kustwacht is maandagmiddag bezig geweest met het achterhalen van de herkomst van de olie, maar dat is niet gelukt. Een politiehelikopter werd ingezet om een oliespoor in de Noordzee te vinden, maar door de hevige wind werd er niets gevonden. Doordat voor de komende dagen ook nog onstuimig weer is voorspeld, is de kans klein dat de oorzaak snel wordt gevonden.

Het gaat niet om veel olieklontjes, zegt Rijkswaterstaat. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opruimen ervan.

Op Belgische stranden zijn ook olieklontjes gevonden. Daar zijn het er vooralsnog meer dan in Nederland. Ook de Belgische autoriteiten onderzoeken wat de oorzaak is. Het zou volgens de Belgen mogelijk gaan om oude olie uit een scheepswrak in de Noordzee, dat is losgewrikt door storm Corrie, maar het kan ook andere oorzaken hebben.