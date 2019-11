Jongeren D66: 90 kilometer is hard genoeg

De Jonge Democraten komen zaterdag op het D66-congres in Breda met een oproep voor een verlaging van de maximumsnelheid. „Nu het kabinet toch aan het schuiven is met de maximumsnelheid kunnen ze beter gelijk doorzetten”, aldus voorzitter Annabel Broer. Zij vindt dat „zeker D66” bereid zou moeten zijn om „deze lastige keuze” te maken, ook als dit bij kiezers niet zo populair is.

De beweging wijst erop dat het kabinet bekijkt of het zin heeft de maximumsnelheid te verlagen bij de aanpak van de stikstofcrisis. Er is geen taboe meer, zei zelfs premier Mark Rutte van ’vroempartij’ VVD. Mogelijk moeten automobilisten alleen in de buurt van natuurgebieden gas minderen, maar het kan ook zijn dat er een algemene snelheidsverlaging komt.