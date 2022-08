Getuige in onderzoek naar moord op Xavier Durlinger in Sittard meldt zich

Dinsdag werden via sociale media beelden verspreid van de getuige. Omwille van privacyredenen zijn deze inmiddels offline gehaald.

De man reed tussen 22.15 en 22.45 uur op het Tempelplein. „Uit onderzoek is gebleken dat Xavier Durlinger daar ook op dat moment reed. Mogelijk hebben ze contact gehad of heeft deze man andere informatie die van belang kan zijn. Hij is daarom een belangrijke getuige”, liet de politie dinsdag weten. Ook andere informatie die kan helpen de moord op te lossen is welkom.

Twee weken geleden deed de politie een soortgelijke oproep, toen verspreidde de politie een video waarop een bellende man in de Putstraat in Sittard te zien is. Deze man meldde zich nog dezelfde dag. De politie maakte later bekend dat deze man niets met de dood van Durlinger te maken had.

Op 31 mei werd wel iemand opgepakt, de 19-jarige Luca M, wegens verdenking van betrokkenheid bij de dood van Durlinger. Hij werd 16 juni vrijgelaten nadat hij vrijwillig DNA afstond. Dat matchte niet met het DNA in het onderzoek. Ook zou hij een alibi hebben voor het tijdstip van de moord. Hij geldt voor het Openbaar Ministerie wel nog als verdachte.

Acht dagen vermist

Xavier Durlinger (19) werd sinds 11 mei vermist en acht dagen later dood gevonden op de Kollenberg in Sittard. Hij werd voor het laatst gezien fietsend in hartje centrum.