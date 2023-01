Rode panda op avontuur in dierentuin na reuzensprong uit boom

De panda zat al hoog in een boom, zoals gebruikelijk voor de natuurlijke klimmers, toen het een sprong waagde buiten het eigen verblijf. Zo kwam het beest - een bedreigde diersoort - in het bezoekersgedeelte terecht, dat meteen werd ontruimd. Dierenverzorgers probeerden de 2-jarige Adira vervolgens terug te lokken, meldt The San Diego Union-Tribune. Dat lukte uiteindelijk pas na zes vooral voor het personeel intensieve uren. Het park kondigt aan om de boomtoppen mogelijk flink korter te maken, zodat een nieuwe vlucht er niet in zit.

Door hun scherpe klauwen kunnen rode panda’s goed klauteren. „De dieren brengen het grootste deel van hun tijd door in bomen en zijn uitstekende klimmers”, laat een woordvoerder aan de krant weten. De staart van de rode panda kan net zo lang zijn als het dier zelf.