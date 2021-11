Advocaat die ’denkt als een crimineel’ veroordeeld voor drugsdeal

„Als je wordt verdacht van een serieuze misdaad, sta je voor het gevecht van je leven. Dan heb je een advocaat nodig die je begrijpt en weet waar je vandaan komt”, zegt Muessig in 2014 zittend vanachter zijn advocatenbureau aan de kijkers in een video van 3,5 minuut, die later viraal zou gaan en wordt gezien als ’cult’.

Het was ’de eerlijkste reclame voor een advocaat in de geschiedenis van het internet’, schreef online magazine Slate. „Geloof me. Ik heb een rechtendiploma, maar ik denk als een crimineel”, zegt Muessig.

Bekijk de video. Tekst loopt verder.

Muessig zei in een reactie tegen Slate destijds dat hij „met zijn ene been in de ene wereld, en zijn andere been in een andere staat.” Hij hield van rapmuziek en hiphop. „Ik was op straat als jongeman, vaak. Zo kom je met verschillende mensen in contact.” Alleen maar goed voor zijn carrière want „de typische advocaat in pak die zijn wereldbeeld aan je opdringt” is afschuwelijk, zei hij.

Drugsdeal

Zeven jaar later denkt hij nog steeds als een crimineel – en hij is er een geworden, schrijft The Washington Post. Muessig blijkt betrokken geweest bij drugshandel. Het ging hierbij om honderden kilo’s wiet. Afgelopen dinsdag heeft hij bekend, zijn advocaat – Muessig heeft iemand in de arm genomen – wil niet reageren.

Muessig was niet de hoofdverdachte maar kwam naar voren in een onderzoek van de FBI naar de in Pittsburgh bekende heroïne en cocaïne-dealer Chadlin Leavy. Die kreeg vijf jaar cel. Muessig wacht nog op zijn straf.