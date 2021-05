Groningse met albinisme wordt altijd nagestaard: ’Uitgemaakt voor geest, alien en heks’

Fareda heeft een instagramaccount met veel volgers. Ⓒ Erna Faust

Alkmaar - Ze heeft zwarte ouders. Maar haar huid is in en inwit. Haar gelaat wordt omlijst door buitenissig goudgeel kroeshaar. Fareda Johnson heeft albinisme. Er komt een documentaire over haar, van de studentes Merel Hooglander (21) uit Alkmaar en de Bredase Laura Iwuchukwu (20).